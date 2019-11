UE pede respeito pelos "próximos passos" do processo eleitoral

Os candidatos Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições.

Em comunicado entretanto divulgado, a porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kocijancic, sublinha ser "importante que todos os atores respeitem os próximos passos do processo eleitoral e o código de conduta acordado".

"Quaisquer possíveis reclamações devem ser resolvidas por meios legais", acrescenta a responsável.

Maja Kocijancic garante que "a UE continuará a acompanhar de perto a situação na Guiné-Bissau", trabalhando ainda "com parceiros regionais e internacionais para garantir a consolidação da democracia no país".

Na nota, a porta-voz da diplomacia europeia saúda também a forma como decorreu a primeira volta das eleições presidenciais no país, no passado domingo, notando que "observadores internacionais e monitores da sociedade civil nacional confirmaram a condução pacífica, ordenada e transparente" do processo.

"O povo da Guiné-Bissau demonstrou, mais uma vez, o seu forte compromisso com a democracia eleitoral, apresentando-se em grande número para exercer os seus direitos democráticos", adianta Maja Kocijancic, saudando ainda os esforços das autoridades eleitorais da Guiné-Bissau.

Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foi o candidato que obteve maior percentagem de votos, 40,13%, não conseguindo mais de metade para vencer à primeira volta.

Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), foi o segundo mais votado e obteve 27,65% dos votos.

A taxa de abstenção é das mais elevadas de sempre no país, situando-se nos 25,63%.

O Presidente cessante, José Mário Vaz, falhou a reeleição, sendo o quarto mais votado, com 12,41% dos votos.

Segundo o cronograma eleitoral para as eleições presidenciais da Comissão Nacional de Eleições, a segunda volta vai realizar-se em 29 de dezembro.