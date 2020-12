Zona euro com excedente de 30 mil ME no comércio externo de mercadorias

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo recuaram 9% para os 199,3 mil ME, face a outubro de 2019.

AS importações de mercadorias ascenderam a 169,3 mil ME, menos 11,7% do que no mesmo mês de 2019.

A União Europeia (UE), por seu lado, registou um excedente de 28,1 mil milhões de euros em outubro de 2020 no comércio de mercadorias com o resto do mundo, acima dos 23,5 mil milhões de euros homólogos.

As exportações extra-UE de bens diminuíram 10,3% na comparação homóloga e as importações do resto do mundo recuaram 14,3% para os 150,8 mil milhões de euros.

As trocas comerciais de mercadorias dentro da zona euro ascenderam a 166,1 mil milhões de euros em outubro de 2020, uma redução homóloga de 6,8%.

O comércio dentro da UE atingiu 266,6 mil ME, menos 4,5% do que em outubro de 2019.