Acordo na área da saúde entre Governo e Bloco de Esquerda

O Instituto Nacional da Emergência Médica e a Direção-Geral da Saúde, são duas dessas instituições, como nos conta o jornalista Nuno Carvalho.



O acordo com o Governo será apresentado esta sexta-feira à tarde pelo Bloco de Esquerda em conferência de imprensa.



Na área da saúde, ao que a Antena 1 apurou, Partido Comunista Português e Governo também continuam a negociar.



Fonte dos comunistas disse à Antena 1 que o Governo lhe deu a conhecer a proposta do acordo com o Bloco de Esquerda, uma proposta que o PCP considera insuficiente e que por isso está a negociar um acordo mais abrangente e com outra dimensão.



Do lado do Governo a Antena 1 também confirmou que as negociações com o PCP estão a decorrer e devem ficar fechadas, no máximo, esta sexta-feira.