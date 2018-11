Acordo sobre Brexit satisfaz Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa fala no melhor acordo possível, também para Portugal.



O Presidente a lembrar que o texto assinado entre os 27 parceiros europeus e o Reino Unido ainda precisa de aprovação do Parlamento Britânico.



As atenções viram-se agora para outros obstáculos que Theresa May terá de enfrentar podendo não ter apoio suficiente dentro do seu próprio partido, o Partido Conservador.