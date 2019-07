Ana Rita Cavaco já esperava resultado da sindicância

O relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde dá conta de gastos sem justificação feitos pela bastonária.



O documento prova ainda que Ana Rita Cavaco participou na chamada "greve cirúrgica" que os enfermeiros fizeram no final do ano passado.



A bastonária da Ordem ainda não tem conhecimento do relatório em causa mas adianta que já esperava as conclusões do documento, como revelou à jornalista Ana Jordão.



Ana Rita Cavaco assegura ainda que vai continuar a apoiar as greves em defesa dos enfermeiros.