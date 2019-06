Arménio Carlos explica o porquê da greve na saúde

É uma paralisação de 24 horas que abrange todos os profissionais do setor mas em especial, os auxiliares de ação médica e os assistentes operacionais.



Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, esteve no arranque da greve e explicou o que leva os trabalhadores a pararem.



O sindicalista abordou também o tema da lei de bases da saúde e contrariou o que tem sido dito pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.



Esta semana o governante afirmou que "não há cativações no Serviço Nacional de Saúde", mas sim em serviços administrativos do ministério da Saúde.



O ministro apontou que a despesa na área da saúde aumentou 1.600 milhões de euros face a 2015 e considerou que o Serviço Nacional de Saúde fez progressos nos últimos anos na capacidade de responder às exigências dos utentes.