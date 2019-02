Associação Sindical dos Enfermeiros rejeita "coação"

Mário Aleixo - RTP01 Fev, 2019, 06:45 / atualizado em 01 Fev, 2019, 08:21 | Saúde

A presidente da ASPE, Lúcia Leite, adianta que a requisição civil é um direito do Governo, mas entende que o Executivo terá de seguir os fundamentos da lei da requisição civil.



Lúcia Leite diz ainda os serviços mínimos estão a ser totalmente garantidos, admitindo a hipótese de a greve ser prolongada até à véspera das eleições legislativas, em outubro.



Para já, a paralisação marcada pelos enfermeiros às cirurgias em pelo menos sete centros hospitalares vai terminar a 28 de fevereiro.



Sobre esta situação, a CGTP entende que as reivindicações dos enfermeiros não se resolvem com a criação de entraves à legitimidade da greve nos blocos operatórios.



O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, afeto à CGTP, não faz parte do conjunto de estruturas que estão a cumprir a chamada "greve cirúrgica".



O secretário-geral da Intersindical, Arménio Carlos, considera que o Governo tem de dar resposta a um conjunto de problemas que afetam estes profissionais de saúde.