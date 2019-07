Bloco de Braquiterapia do IPO reabre após anomalia

Duas enfermeiras e uma assistente operacional sofreram uma intoxicação e precisaram de ser assistidas no Hospital de Santa Maria, na passada sexta-feira, e tiveram alta no mesmo dia.



Contactada este domingo pela Antena 1 a administração do Instituto Português de Oncologia garante que estão garantidas as condições de segurança para doentes e profissionais de saúde.



O presidente da Administração do IPO de Lisboa, João Oliveira, adiantou que a reabertura do Bloco de Braquiterapia está dependente do resultado de análises mas deve acontecer nos próximos dias.



Em declarações à jornalista Arlinda Brandão aquele responsável explicou o que aconteceu no local.



A reabertura do Bloco de Braquiterapia do IPO de Lisboa está à espera do resultado de análises microbiológicas, o que deve acontecer durante a próxima semana.



A braquiterapia é o tratamento com radiações que são colocadas dentro ou próximo do tumor.