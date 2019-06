Partilhar o artigo Bloco reitera criticas aos socialistas no caso das taxas moderadoras Imprimir o artigo Bloco reitera criticas aos socialistas no caso das taxas moderadoras Enviar por email o artigo Bloco reitera criticas aos socialistas no caso das taxas moderadoras Aumentar a fonte do artigo Bloco reitera criticas aos socialistas no caso das taxas moderadoras Diminuir a fonte do artigo Bloco reitera criticas aos socialistas no caso das taxas moderadoras Ouvir o artigo Bloco reitera criticas aos socialistas no caso das taxas moderadoras