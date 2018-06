Bruno de Carvalho coloca escolha entre ele e Marta Soares

A assembleia geral do clube - a primeira de destituição da história do Sporting - está marcada para este sábado, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa.



Bruno de Carvalho vai, desde já, avisando: se não for destituído, vai exigir a saída de Jaime Soares.





Bruno de Carvalho, entrevistado sexta-feira à noite na RTP 3, desfez as dúvidas: não vai marcar presença na assembleia geral.









Uma reunião que está a ser tratada pela PSP como se se tratasse de um jogo de futebol de alto risco.Estão a ser preparadas medidas extraordinárias de segurança. Os sócios do clube vão ser submetidos a revistas e será implementado um perímetro de segurança em torno do pavilhão.As portas abrem ao meio-dia. Os sócios vão poder votar até às 20h00.