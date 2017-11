Cimeira social da União Europeia traz esperança aos europeus

A cimeira social da União Europeia realiza-se esta sexta-feira em Gotemburgo, onde vai ser assinado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais.



A iniciativa é considerada um passo em frente para uma convergência entre os estados-membros, no sentido de melhorar as condições de vida e de trabalho dos europeus.



Para o ministro do Trabalho português esta proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais permitirá aproximar os cidadãos da União Europeia.



Já na Suécia, Vieira da Silva disse que o pilar social tem elementos inovadores após a Europa ter passado por uma crise financeira.



O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é esta sexta-feira assinado em Gotemburgo, na Suécia.