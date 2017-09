Consultas antitabágicas estão a aumentar

Perante a procura, também o número de centros de saúde com este tipo de consultas aumentou passando para 36, contabilizando já o primeiro semestre de 2017.



Isto em comparação com os primeiros seis meses do ano passado e de quase 70 por cento na compra de tratamentos.



Dados que a Antena 1 dá a conhecer neste dia mundial do ex-fumador.



Dia que a jornalista Rita Colaço foi assinalar com quem conseguiu deixar o tabaco.