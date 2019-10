Contas dos hospitais continuam a aumentar

As contas dos hospitais portugueses voltaram a derrapar em 2018.

Em 43 unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, apenas cinco conseguiram alcançar resultados operacionais positivos.



O Jornal de Negócios adianta que o buraco dos hospitais quase atingiu os 500 milhões de euros. Contas no vermelho para a esmagadora maioria dos hospitais públicos do país, durante o ano de 2018.