Cuidadores de diabéticos tem um manual de orientação

Foram realizados 500 inquéritos nacionais. A ideia é perceber as necessidades dos diabéticos e dos seus cuidadores.



Segundo o último Relatório do Observatório Nacional da Diabetes (2015) mais de um milhão de portugueses tinha diabetes em 2015, e destes, cerca de 44 por cento desconhecia que tinha a doença.



A estes números juntam-se mais de dois milhões de pessoas com pré-diabetes.



O manual para cuidadores a motivar a conversa da jornalista Beatriz Lopes com João Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.