Diagnóstico e terapêutica têm técnicos em greve

Em declarações à Antena 1 o presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica, Almerindo Rego, falou em situação estranha e disse que nunca viu coisa igual: as razões da greve são entendidas por todas as partes exceto pela Secretaria de Estado do Orçamento.



O sindicato ainda ponderou anular a greve devido à situação de alguns hospitais da região centro do país por causa das vítimas dos incêndios, mas Almerindo Rego garantiu que nenhum doente internado vai sofrer com esta greve.



A greve de dois dias deverá afetar áreas como as análises clínicas, radiologia, fisioterapia e cardiopneumologia.



A paralisação pode prolongar-se por tempo indeterminado a partir do dia 29 de junho.