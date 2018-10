Enfermeiros iniciaram greve de seis dias

Estes profissionais da saúde exigem do Governo a apresentação de uma nova proposta sobre a carreira de enfermagem. As negociações deviam ter terminado em junho.



O Governo adiou para sexta-feira a reunião que estava agendada para o passado dia 4 de outubro.



O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, José Carlos Martins, explica que se for encontrada uma solução dia 12, a greve pode não ser totalmente cumprida e evoca asa razões desta paralisação.



Hoje a paralisação realiza-se apenas nos blocos operatórios e quinta-feira a greve é em todo o Serviço Nacional de Saúde.



A paralisação repete-se na próxima semana nos dias 17, 18 e 19.



Para dia 19 de outubro está marcada uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa.