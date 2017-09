Enfermeiros mantém greve para 3, 4 e 5 de outubro

Uma decisão da direcção do sindicato após uma reunião no Ministério da Saúde e apesar do compromisso do Ministério de avaliar as contrapropostas apresentadas.



O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses José Carlos Martins diz que está à espera de uma resposta do Ministério.



Para já, está marcada uma nova reunião negocial no ministério da saúde na próxima sexta-feira. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses mantém a greve marcada para a próxima semana.



Outros sindicatos da classe também têm greves marcadas.