Esperança de acordo para o Brexit adiada

Quarta-feira, em Bruxelas, na véspera de Conselho Europeu, chegou a haver esperança de que fosse conseguido um acordo para o Brexit, mas não se concretizou.

A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, dá conta do impasse e do otimismo que acabou por não dar em nada.



O Brexit em cima da mesa. As equipas técnicas continuam as negociações.



Esta quinta e sexta-feira reúnem-se os líderes europeus.



O primeiro-ministro britânico Boris Johnson também é esperado em Bruxelas.