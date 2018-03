Farmacêuticos contra descontos ao balcão

Reunidos em assembleia geral aprovaram uma resolução em que se manifestam contra a lei que permite os descontos e que terão provocado uma desregulação no preço final dos medicamentos.



Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, disse à Antena 1 que querem ver o Governo mudar esta realidade e explicou à jornalista Sandra Henriques que um medicamento não é como qualquer outro produto comercial.



A Ordem diz que tem mantido o diálogo com os responsáveis do Ministério da Saúde e tem esperança de que o Governo acabe com os descontos nos medicamentos.