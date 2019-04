Farmácias devem mais de 80 milhões aos distribuidores

Nos últimos 10 anos o mercado dos medicamentos encolheu quase 23 por cento, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



O valor das dívidas dificilmente recuperáveis das farmácias aos distribuidores farmacêuticos têm reduzido de forma significativa nos últimos três anos, mas mantém-se mais do dobro do que acontecia em 2012.



O estudo encomendado pela Associação de Distribuidores Farmacêuticos mostra que as dívidas acumuladas e dificilmente cobráveis atingiram um pico de 107,9 milhões de euros em 2014, estando em 2017 em quase 81 milhões de euros.