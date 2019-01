Fármacos com ómega 3 não previnem problemas cardíacos

Mário Aleixo - RTP10 Jan, 2019, 06:54 / atualizado em 10 Jan, 2019, 06:54 | Saúde

Os medicamentos à base de ómega 3 não são eficazes na prevenção de problemas cardíacos em pacientes que tiveram um ataque cardíaco, conclui o Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia do Medicamento (EMA, em inglês), após uma revisão de dados acumulados ao longo dos últimos anos.



Segundo o jornal El País, os dados da Agência Europeia do Medicamento (EMA) vão ser agora enviados à Comissão Europeia. É esta a entidade que vai emitir a decisão final de proibir medicamentos com ácidos gordos de ómega 3, em todos os estados-membros da União Europeia.



A Agência Europeia do Medicamento quer por isso, como conta a jornalista da Antena 1 Ana Jordão, que os medicamentos sejam proibidos na União Europeia.





De acordo com a informação divulgada pela EMA, os medicamentos com ácidos gordos ómega 3 - que são naturalmente encontrados em peixes como o salmão - foram aprovados em vários países da UE, a partir de 2000, para utilização em pacientes que tinham sofrido um ataque cardíaco, em combinação com outros medicamentos.Quando foram autorizados, os dados disponíveis mostravam que podiam ter alguns benefícios na redução de problemas graves de coração e vasos sanguíneos, embora esses benefícios fossem considerados modestos. Desde então, os dados que surgiram não confirmaram esses mesmos efeitos.No comunicado, a EMA diz que, caso esteja a usar este tipo de medicamentos para reduzir o risco de eventos cardíacos, deve aconselhar-se com o seu médico sobre a melhor alternativa.