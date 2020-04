Final da Taça de Portugal entre Porto e Benfica está em dúvida



A final do Jamor só será jogada se existirem condições de segurança e saúde pública.



A Federação prevê conversar com Porto e Benfica sobre o assunto.



Os dois clubes já têm qualificação praticamente assegurada para as provas europeias da próxima temporada e isso pode ser um factor decisivo para a final da Taça não se jogar esta época.