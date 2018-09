O Clube Desportivo de Fátima é um carismático participante no Campeonato de Portugal.



A equipa é conhecida pelos registos positivos protagonizados nas últimas épocas e esta temporada parece não fugir à regra.



Neste início de época e nos cinco jogos já realizados ainda não perdeu.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador Nuno Kata confessou que “esperava este desempenho” mas ressalvou que “a equipa é toda nova e é preciso integrá-la num campeonato que não é fácil”.



Já se percebeu que a série C do Campeonato de Portugal será muito equilibrada. Perante esta realidade o técnico assume os seguintes objetivos: “Queremos andar entre os 5/6 primeiros e depois veremos o que o campeonato vai dar. Temos jogado olhos nos olhos com os candidatos sabendo que alguns têm plantéis muito fortes”.



Sobre o próximo jogo com o Sintrense, líder da série, Nuno Kata revelou que já conhece a equipa adversária e será “mais um jogo difícil”,



Nuno Kata, treinador da equipa principal de futebol do Clube Desportivo de Fátima, uma formação que gosta de deixar a sua marca pelos campos por onde passa.