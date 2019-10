Garcia de Orta procura pediatras nas misericórdias

O Hospital Garcia de Orta disse estar a tentar um protocolo com a União das Misericórdias Portuguesas para, a curto prazo, solucionar a falta de pediatras na urgência, além de ter já três vagas para contratação directa. Palavras do presidente do conselho de administração do hospital, Luís Amaro.

Neste hospital, em Almada, no distrito de Setúbal, trabalham 28 médicos pediatras, dos quais sete fazem urgência, e apenas quatro podem fazer noites porque têm menos do que 55 anos.



A idade dos pediatras é assunto que preocupa Luís Amaro.



O diretor diz que a médio prazo prevê-se a chegada de pediatras mais novos mas para isso é preciso arranjar formas para os convencer a ficar, porque, considera o diretor hospitalar, praticamente nenhum pediatra jovem quer trabalhar no hospital Garcia de Orta.