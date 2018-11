Governo português saúda acordo sobre Brexit

Uma reação que surge depois de na quarta-feira o governo britânico ter aprovado o acordo de princípio sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.



A primeira-ministra britânica Theresa May apresentou o acordo ao executivo como um acordo que é no interesse do Reino Unido.



Ainda assim a chefe de governo britânica não deverá ter a vida facilitada nos próximos tempos.



A imprensa britânica refere a existência de vários ministros contra este acordo.



Também dentro do partido conservador Theresa May encontra oposição como explica o comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão.





Situação de incerteza sobretudo dentro do Tory, o partido conservador.Theresa May pode mesmo vir a enfrentar uma moção de censura do próprio partido.A primeira-ministra britânica já tinha admitido que os próximos dias vão ser difíceis.Para já o próximo passo acontece esta quinta-feira com Theresa May a apresentar no parlamento britânico os detalhes do princípio de acordo de saída do Brexit.Entretanto as agências de notícias têm divulgado nas últimas horas os principais pontos do documento.É o caso, como conta o jornalista Nuno Carvalho, da questão da fronteira com a República da Irlanda.O negociador chefe da União Europeia Michel Barnier já disse que foram dados passos decisivos.O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, apenas vai falar esta quinta-feira de manhã em Bruxelas sobre a opinião daquele órgão comunitário, a propósito do princípio de entendimento alcançado.