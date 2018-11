Governo tem nova lei para regulamentar a saúde

Foto: André Kosters - Lusa

A atual ministra da Saúde, Marta Temido, explicou ao final da última noite, no Parlamento, que vai revelar a nova proposta assim que termine o debate sobre o Orçamento do Estado - uma nova proposta de Lei de Bases da Saúde com o carimbo da nova equipa do Ministério da Saúde.



A ministra Marta Temido falou ainda sobre a greve prolongada dos enfermeiros para dizer que os serviços do Ministério da Saúde estão a fazer uma análise jurídica a esta paralisação.



Os enfermeiros já avisaram que estar em greve de 22 de novembro até final de dezembro, o que pode afetar os blocos operatórios de cinco hospitais do país.