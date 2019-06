Greve de médicos vai avançar após reunião sem resultados

Os médicos vão assim manter a greve de dois dias que está marcada para o início do mês de julho.



O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, justificou este resultando pelo facto de a ministra Marta Temido não ter atendido nenhuma das reivindicações que os médicos já apresentam há quatro anos. Roque da Cunha acusa o Governo de não querer saber do Serviço Nacional de Saúde.



Já o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença, citado pela agência Lusa, apelou à "participação dos médicos nos dois de greve".



João Proença diz que os serviços estão cada vez mais deficitários e que as pessoas estão mais desmotivadas enquanto aumenta a desorganização".



Foi marcada uma nova reunião para 9 de julho, já depois da greve marcada para os dias 2 e 3 desse mês.