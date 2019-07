Horas de trabalho semanais na saúde sem planeamento

Alexandre Lourenço, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, em declarações À Antena 1, considera que a passagem das 40 para as 35 horas decorreu sem qualquer tipo de planeamento.



Com menos recursos disponíveis os hospitais foram obrigados a recorrer às horas extraordinária que alguns hospitais levam mais tempo a pagar por dificuldades de tesouraria.



Apesar de eventuais atrasos os administradores garantem no entanto que todo o trabalho suplementar é pago de acordo com a lei.



Do lado dos sindicatos repetem-se as queixas quanto à falta de profissionais e ao recurso excessivo às horas extraordinárias.