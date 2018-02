Hospitais repreendidos por impedirem apoio a doentes nas urgências

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu cerca de mil queixas relacionadas com este tipo de casos, como conta a jornalista Arlinda Brandão.



Sete unidades - os centros hospitalares do Porto, Entre Douro e Vouga, Lisboa Central e Setúbal, e os hospitais Garcia de Orta, Vila Franca de Xira e Senhora da Oliveira, em Guimarães foram alvo de censura por parte da ERS, no sentido do cumprimento rigoroso da lei que estabelece que todos os doentes têm direito a acompanhamento por alguém à sua escolha.