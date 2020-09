Investigação médica revela que metade das doenças cardíacas estarão associadas a aterosclerose

Metade das mortes por doenças do aparelho circulatório estão associadas à aterosclerose. Um estudo português calcula que a doença terá sido a responsável pela perda de 196 mil anos de vida no país. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Coração. Cristina Gavina, médica cardiologista, esteve no Bom Dia Portugal, e explicou em que consiste a aterosclerose e os cuidados a ter.