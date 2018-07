O alerta é de Jorge Sampaio que vê uma União Europeia sem capacidade de resposta à emergência de populismos.



O antigo Presidente da República Jorge Sampaio diz que a democracia pode estar em causa e a resposta é a educação.



As palavras do ex-presidente registadas pelo jornalista Joaquim Reis, no Dia do Instituto Politécnico de Coimbra.