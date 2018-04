Madeira e Alvalade ditam o destino do título de campeão

O técnico, de 51 anos, que esteve no FC Porto entre 2006 e 2008 onde se sagrou campeão, admitiu que os jogos do FC Porto na Madeira e do Benfica em Alvalade podem ajudar a decidir quem será o próximo campeão nacional.



O treinador lembrou que a equipa do FC Porto está motivada mas ainda não conseguiu ganhar nada, embora reconheça que a equipa azul e branca está com muita crença e raça na tentativa de se sagrar campeã.



Sobre o jogo desta segunda-feira entre FC Porto e V. Setúbal, o técnico frisou que neste desafio pode ser precisa paciência e neste particular entrará a atitude dos adeptos portistas.



Carlos Azenha disse ainda que, em sua opinião, a possibilidade do Sporting chegar ao título é remota porque faltará uma conjugação muito feliz de resultados entre as três equipas “grandes”.