Mapa de células cerebrais ajuda a guiar os movimentos

Uma equipa de investigadores liderada pelo neurocientista português Rui Costa, descobriu que há um mapa de células cerebrais a guiar os movimentos do homem.



O estudo foi publicado numa revista científica e foi coordenado pelo neurocientista Rui Costa do centro Champalimaud, em Lisboa e da Universidade de Columbia nos Estados Unidos.



Os movimentos realizados por um corpo e a forma como se consegue ir além desses movimentos criando ações novas fazem com que Rui Costa se interesse pela pela neurociência.



O investigador descobriu que queria mesmo saber o que acontecia dentro do cérebro quando um organismo realizava uma determinada ação. Neste momento lidera uma equipa na Fundação Champalimaud que trabalha nesta área.



A aprendizagem das ações é a linha orientadora da investigação que tem realizado. Começou por estudar deficiências de aprendizagem, mais tarde dedicou-se à formação de hábitos e às compulsões. Agora cria imagens da atividade cerebral enquanto se manipula o cérebro.



Rui Costa lidera um dos 17 grupos que trabalham em neurociências na Fundação Champalimaud.