Marcelo quer perceber fecho das urgências de obstetrícia

Foto de António Cotrim-Lusa

O Ministério da Saúde realça que nesse período apenas vão estar garantidos os serviços de urgência externa de três das quatro maternidades da capital.





Uma nota do Ministério da Saúde enviada à Antena 1 refere que esta é uma situação que ocorre à semelhança de anos anteriores, em que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo estuda medidas que garantam o funcionamento pleno das urgências dos hospitais da região na área da ginecologia/obstetrícia.



O Ministério da Saúde assegura que as utentes terão todas as respostas de que necessitam.Bloco de Esquerda e PCP vão querer esclarecimentos no Parlamento.O Bloco estende a audição aos diretores de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de Santa Maria, S. Francisco Xavier e Hospital Amadora-Sintra.