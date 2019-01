Marta Temido confirma aproximação aos enfermeiros

Mário Aleixo - RTP18 Jan, 2019, 07:14 / atualizado em 18 Jan, 2019, 08:16 | Saúde

Depois de três reuniões com vários sindicatos dos enfermeiros, Marta Temido, fala num conjunto de aproximações das partes e lembra o que já foi alcançado.



Para dia 30 de janeiro está já marcada uma nova reunião com os dois sindicatos que, entretanto, decidiram suspender a greve nos blocos operatórios de sete hospitais.Lúcia Leite, presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, lembra que se até ao final do mês não houver progressos a greve será retomada.Do lado do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Carlos Ramalho explica as questões que ainda têm de voltar à mesa.Para já estes dois sindicatos dizem que existe a certeza de uma carreira com três categorias e todos os enfermeiros especialistas em funções vão receber um subsídio.A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros não concorda com as propostas apresentadas. Fernando Parreira, desta federação, acusa o Ministério da Saúde de querer hipotecar o futuro dos enfermeiros.