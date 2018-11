Médicos chumbam vacinas aprovadas por políticos

Foto de Tiago Petinga/LUSA

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que os deputados estão a interferir nas boas práticas em saúde.



Miguel Guimarães acrescentou ainda que não se sabe o benefício que estas vacinas podem trazer.



O bastonário da Ordem dos Médicos desafia os deputados a reverterem a decisão de incluir três novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação.



Em causa, as vacinas da meningite B, do rotavírus e do vírus do papiloma humano para os rapazes.



Também a ministra da Saúde ficou surpreendida com a decisão aprovada na terça-feira na votação na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano.





Marta Temido diz que a inclusão destas vacinas no Plano Nacional de Vacinação não foi defendida pela Direção-Geral da Saúde.