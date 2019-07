Médicos descrentes com a política de saúde

RTP02 Jul, 2019, 06:41 / atualizado em 02 Jul, 2019, 09:27 | Saúde

As greves dos médicos e enfermeiros tornam a semana mais complicada no sector da saúde

Palavras de Miguel Guimarães à saída de uma reunião com 15 diretores de serviço de Ginecologia/Obstetrícia e Neonatologia do Norte e Centro do país antes do arranque de uma greve dois dias convocada por dois sindicatos do setor. Um encontro onde foram discutidos problemas e soluções sobre "as graves carências de especialistas" nestas áreas.









A greve de hoje, diz o bastonário, pretende defender, em primeiro lugar, os doentes, a qualidade da medicina em segundo, e em terceiro a defesa dos "direitos imprescindíveis" dos médicos.



Miguel Guimarães admite que ainda há margem para negociar com Marta Temido, acrescentando no entanto que os "médicos começam a não acreditar na ministra", bem como na sua capacidade para alterar o "estado de coisas" no Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"Eu espero que haja margem para negociar com esta ministra, eu não falaria do Governo, porque falar da ministra e do Governo são duas coisas diferentes. Mas os médicos começam a não acreditar na ministra e isto é mau. As pessoas começam a perder a esperança de que esta ministra vá alterar o estado das coisas no SNS", afirmou. Diz mesmo que Marta Temido tem tido uma atitude negativa para com médicos e enfermeiros, o que está a gerar uma onda de revolta interna.



"(A ministra da Saúde) não tem tido a atitude positiva que ela devia ter, de dar uma palavra de carinho a quem todos os dias faz o Serviço Nacional de Saúde. A ministra tem feito exatamente ao contrário e isto está a gerar uma onda de revolta interna nas pessoas, de desmotivação e obviamente que muita gente acaba por optar por uma solução final que é abandonar o Sistema Nacional de Saúde", disse.

Enfermeiros em greve ao mesmo tempo

Também para hoje os enfermeiros convocaram uma paralisação nacional que se prolonga até ao final da semana.



Para os médicos estão decretados serviços mínimos que incluem todos os serviços de urgência, cuidados intensivos e outros, como quimioterapia e algumas cirurgias.



Já em relação aos enfermeiros

Governo não consegue dar resposta a expectativas





Perante o cenário de greve de médicos e enfermeiros, a ministra da Saúde disse que o governo não consegue dar resposta às expectativas do setor, especialmente nesta legislatura.





"No futuro, será possível aproximarmo-nos delas mas também não podemos deixar de dizer que houve, da parte do governo, durante esta legislatura, um esforço muito grande".

"Descontentes com a ministra da Saúde e governo"





Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, disse na RTP que a greve conjunta de médicos e enfermeiros é uma consequência do descontentamento com o trabalho de Marta Temido e governo.





O sindicalista lembrou que apesar da carga fiscal, a mais alta de sempre, o "investimento na saúde é o mais baixo de sempre". Roque da Cunha admitiu que o governo não consiga endereçar todos os problemas e que a paciência do setor tem sido testada.





"As nossas reivindicações são todas feitas de forma progressiva. O discurso de que está tudo bem, há mais profissionais esbarra com a realidade dos factos".





Jorge Roque da Cunha lembrou que há algo que não está bem e pede melhor tratamento aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. "Esta atitude de precariedade, de um governo que se diz amigo dos trabalhadores, nós não aceitamos".







C/ Lusa