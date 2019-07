Médicos lançam críticas à política de saúde do Governo no Algarve

Lusa01 Jul, 2019, 06:43 / atualizado em 01 Jul, 2019, 06:43 | Saúde

O secretariado regional do Algarve do Sindicato Independentemente dos Médicos (SIM) manifestou esta posição num comunicado e argumentou que, “após deixar cair a construção do novo Hospital Central do Algarve das prioridades da saúde, o Algarve volta a ser discriminado pelo Governo” no que se refere aos números destinados à região nos concursos para preencher vagas carenciadas para médicos promovidos pelo Ministério da Saúde.



“Apesar de a Maternidade de Portimão estar em risco de fechar por falta de pediatras e a obstetrícia ter falta de 18 médicos nos seus quadros e não ter médicos para assegurar mais de 50% da escala de urgência, é com surpresa e preocupação que se constata a não atribuição pelo Ministério da Saúde de vagas carenciadas para estas especialidades no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) em 2019, colocando em risco o atendimento das grávidas no Algarve”, alertou o Sindicado Independente dos Médicos (SIM).



A mesma fonte qualificou também como “incompreensível e discriminatória para a região do Algarve” a atribuição de vagas carenciadas em outras especialidades e deu como exemplo “o caso da Ortopedia, que possui apenas sete dos 23 médicos necessários no quadro”.















Semana crítica



“O Algarve não aceita ser tratado pelo Governo desta forma discriminatória e exige que estas especialidades extremamente carenciadas no CHUA sejam incluídas no mapa de vagas carenciadas do presente ano”, reivindicou o sindicato, referindo-se ao centro hospitalar que engloba os hospitais algarvios de Faro, Portimão e Lagos.A posição do secretariado regional do Algarve do SIM surge num clima de descontentamento do setor contra a tutela da saúde e antes de médicos e enfermeiros iniciarem uma semana de contestação e paralisação dos serviços de saúde em todo o país, com greves que começam na terça-feira e que se estendem até sexta-feira.Os dois sindicatos médicos convocaram uma greve para dias 2 e 3 de julho, sendo o primeiro dia agendado pelo Sindicato Independente dos Médicos e o segundo marcado pela Federação Nacional dos Médicos, que também promove na quarta-feira uma manifestação junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.Os enfermeiros, através do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor), têm quatro dias de greve agendados, entre as 8h00 de terça e as 24h00 de sexta-feira.Cada uma das classes profissionais têm reivindicações específicas, mas tanto médicos como enfermeiros justificam a sua luta com a defesa da dignidade da profissão e de um melhor Serviço Nacional de Saúde (SNS).