Miguel Guimarães alerta para envelhecimento da classe médica

O ministro das Finanças tinha garantido que nunca houve tantos médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde.



Miguel Guimarães que na última noite esteve reunido com os diretores dos serviços de ginecologia e obstetrícia das regiões Norte e Centro contrariou aquela afirmação e esclareceu que muitos dos profissionais em serviço estão envelhecidos.



O bastonário da Ordem dos Médicos realçou também o esforço que os médicos têm feito para que todos os serviços sejam garantidos.

Semana complicada no setor da saúde

Esta terça-feira começa com uma greve dos médicos. A paralisação começou às 00h00 e vai durar até quarta-feira.



A paralisação foi convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos.



Quarta-feira a greve teve a iniciativa da Federação Nacional dos Médicos.



Os clínicos querem a diminuição do serviço nas Urgências das 18 para as 12 horas e exigem uma nova grelha salarial.



Também esta terça-feira os enfermeiros iniciam às 8h00 uma greve de quatro dias convocada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses.



Estes profissionais reivindicam o descongelamento das progressões de todos os enfermeiros e querem a aposentação a partir dos 35 anos de serviço e 57 de idade.