Miguel Guimarães explica contratação de especialistas

Terça-feira a Administração regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo anunciou a contratação de 26 especialistas em obstetrícia, pediatria e anestesiologia para as maternidades da região da grande Lisboa.



Miguel Guimarães classificou este anúncio de redundante isto porque, segundo o bastonário, estes jovens especialistas já se encontravam ao serviço.



Trata-se de uma contratação de pessoas que já estavam ao serviço.



O bastonário refere que estes 11 anestesistas, 5 obstetras e 10 pediatras já exercem funções no Serviço Nacional de Saúde.



A rotatividade que foi dada como a solução para o período de verão, não é uma solução viável, segundo Miguel Guimarães.



Estão em causa as urgências da maternidade Alfredo da Costa e dos hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra.



O bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à jornalista da Antena 1, Margarida Vaz.