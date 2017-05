Nós Lá Fora

Carlos Ávila de Borba com a patinadora finlandesa Kiira Korpi nos campeonatos da Europa - Estocolmo 2016

Nasceu na Praia da Vitória nos Açores. Aos nove anos começou a praticar futebol. Entre os 12 e os 19 anos fez também ginástica e basquetebol mas, finalmente, optou pelo atletismo.



Conquistou titulos nos Açores e de segunda categoria a nível nacional.



A convite do professor João Abrantes, na altura treinador de Benfica, viajou para Lisboa.



Seguiu para San Diego, nos Estados Unidos, onde estudou e treinou com o brasileiro Luís Alberto Oliveira.



Foi campeão universitário da costa oeste nos 3.000m obstáculos.



Em 1992 foi para a Alemanha. Tirou a licenciatura em Alto Redimento Desportivo na Academia de Mainz.



Trabalhou no Centro Olímpico de Munique, colaborou na Karl-Heinz Riedl Soccer Academy também na Alemanha e na Urheiluakatemia Pohjois-Savon, academia de desporto na Finlândia.



Esteve cinco anos no Japão, foi professor de metodologia do treino desportivo e alto rendimento na Universidade de Chukyo, em Nagoya, no Japão, e onde chegou a trabalhar diretamente com dezasseis internacionais japoneses.



Carlos Ávila de Borba treinou atletas de várias modalidades: atletismo, esgrima, patinagem artística, natação sincronizada, futebol, ténis, tiro com arco, entre outras.



Conta no currículo com titulos olímpicos, mundiais, europeus e asiáticos.



Hoje em dia, criou o ádb-training solutions e tem projetos de cooperação com outros treinadores e instituições um pouco por todo o mundo.



Em Munique é o mentor e o "personal coach" do jovem guarda-redes do Bayern de Munique, Lukas Schneller e de um atleta do Biatlo.



Na Finlândia coopera em projetos da patinagem artística no gelo, ténis, atletismo e golfe.



Nos Estados Unidos colabora com a futebolista finlandesa Selma Vidgren, que se encontra na IMG Soccer Soccer Academy na Florida, eleita esta semana melhor defesa de 2017, e com a patinagem artistica no gelo em Los Angeles.



Na Suíça e no Japão tem também projetos relacionados com a patinagem artistica no gelo.



Em Espanha e França sai do desporto e entra na tauromaquia, por exemplo, trabalha diretamente com o toureiro Thomas Joubert.