Nós Lá Fora

Foto: FPF

Portugal prepara-se para participar na fase de qualificação do primeiro campeonato europeu de futsal feminino organizado pela UEFA.



Portugal está no grupo quatro de apuramento e tem como adversárias a Sérvia, República Checa e Finlândia.



Os jogos realizam-se entre 12 e 15 de setembro em Oliveira de Azeméis.



Jenny praticou um pouco quase todas as modalidades, mas, no final, escolheu a escalada e o futsal.



Num torneio de interturmas na Casa de Pia de Lisboa, Maria João, guarda-redes do Del Negro, clube da Amadora, viu Jenny jogar e convidou-a.



Jenny ficou sete anos no Del Negro, onde fez toda a formação e levou-a a optar pelo futsal em detrimento da escalada.



Seguiu-se o Quinta dos Lombos, onde ficou três épocas, e depois duas temporadas no Sporting.



Na época passada aceitou o convite do Pescara de Itália, mas problemas financeiros no clube, levaram-na a acabar a época no Burela.



Em Espanha encontrou um futsal muito tático e físico e mais competitivo que em Portugal.



A estagiar com a seleção portuguesa, onde estão 18 jogadoras, o primeiro objetivo é estar entre as 12 escolhidas para a fase de qualificação do primeiro europeu de futsal feminino sob a égide da UEFA.



A seleção está concentrada em Rio Maior e vai realizar três jogos de preparação até a fase de qualificação. Dia 2 de setembro joga no Entroncamento com o Japão, no dia seguinte novo encontro com as nipónicas mas em Rio Maior.



No dia 6 de setembro, já em Oliveira de Azeméis, o adversário é a Espanha.



A fase de qualificação para o primeiro europeu sob a égide da UEFA de futsal feminino realiza-se de 12 a 15 de setembro em Oliveira de Azeméis.



Qualificam-se para a final a quatro apenas os vencedores dos grupos desta segunda fase de apuramento.