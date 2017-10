Países europeus falham contra a fraude

O jornalista Nuno Carvalho explica as conclusões do Parlamento Europeu.



O Parlamento Europeu guardou um minuto de silêncio em memória da jornalista Daphne Caruana Galizia.



A jornalista que deu ao Parlamento Europeu várias provas sobre a lavagem de dinheiro e foi assassinada na segunda-feira, vítima de uma bomba colocada no carro.



A jornalista investigava o envolvimento do governo de Malta num esquema de corrupção internacional conhecido por Panama Papers.