Partido Popular Europeu quer discutir caso Centeno

A proposta vai ser discutida em reunião de presidentes, mas desde já os eurodeputados portugueses, mesmo os do próprio PPE, não concordam.



Isso mesmo apurou a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.



Os eurodeputados portugueses estão contra a discussão do “caso Centeno" no plenário do Parlamento Europeu.



O PPE está a ponderar levar o assunto ao hemiciclo já na próxima semana.