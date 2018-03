Portugal vai pagar mais para a União Europeia

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Se assim for, Augusto Santos Silva defende a necessidade de novas formas de taxação.



Por causa da saída do Reino Unido da União Europeia é preciso encontrar forma de compensar entre os 27 o que era o contributo de Londres.



Portugal defende um aumento da contribuição dos países para 1,23 por cento do rendimento nacional bruto, mas Bruxelas deverá viabilizar um crescimento dessas contribuições para 1,3 por cento. Nesse caso serão quase 600 milhões de euros anuais a pagar por Portugal.



Augusto Santos Silva afirmou em sede de comissão parlamentar de Assuntos Europeus que esse dinheiro terá de sair dos impostos pagos pelos portugueses.



O chefe da diplomacia portuguesa reiterou ainda a proposta do Governo português de criar novas taxas sobre transações financeiras, serviços digitais, bancos emissores de moeda ou sobre empresas poluentes.