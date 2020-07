Saúde. Afasia é um distúrbio da comunicação e pode ser uma das sequelas do AVC

As pessoas ficam com dificuldade em falar, escrever e no cálculo. Apesar destas perturbações, a capacidade de raciocínio não é afetada.



Lina Marques de Almeida, Terapeuta da Fala, foi convidada do Bom Dia Portugal esta manhã, e explicou as implicações desta perturbação e as estratégias usadas para a mitigação dos seus efeitos na vida familiar e profissional do doente.