Saúde. Consumo do álcool durante gravidez prejudica rins das crianças no seu cresimento

O prejuízo é proporcional à quantidade de álcool consumido. A conclusão consta de uma investigação do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, em que 1.093 crianças foram alvo de análise desde o nascimento. Inês Aires, médica nefrologista, foi a convidada do Bom Dia Portugal e explicou mais pormenorizadamente as conclusões do estudo.