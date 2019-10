Saúde. Excesso de peso nas crianças duplica risco de hipertensão infantil

O excesso de peso nas crianças representa aumenta o risco de hipertensão infantil. Investigadores acompanharam quase 2 mil crianças de quatro anos até completaram os seis anos. O aumento do risco de hipertensão abrangeu todas as crianças com excesso de peso. José Diogo Martins, Cardiologista Pediátrico, esteve no Bom Dia Portugal e falou sobre os riscos e consequências da hipertensão infantil.