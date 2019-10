Saúde. Menos de 1% de casos de cancro da mama é do sexo masculino

O cancro da mama é menos frequentes nos homens, mas também existe, e embora represente menos de um por cento do total do número de casos, quanto mais cedo for diagnosticado, maior é a possibilidade de cura. Ana Silva Guerra, cirurgiã plástica, foi a convidada do Bom Dia Portugal e lançou o alerta: o cancro da mama mesmo não sendo tão frequente, é também preocupante, e os homens não estão tão atentos a esta patologia.