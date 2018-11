Saúde precisa de médicos, enfermeiros e farmacêuticos

Foto de Manuel de Almeida-Lusa

As contas são das ordens profissionais que apresentaram, em Lisboa, um retrato dos recursos humanos no SNS.



Da parte da Ordem dos Médicos, o bastonário Miguel Guimarães lembra que os hospitais vivem das horas extra e que são muitos os gastos em contratos de prestação de serviços.



No que respeita aos enfermeiros, a Ordem estima que estejam em falta 30 mil profissionais.



Em declarações à agência Lusa, a bastonária Ana Rita Cavaco recorda que o rácio de enfermeiros por mil habitantes está nos 4,2 quando a média dos países da OCDE é de 9,2.



Ana Rita Cavaco alerta ainda que há muitos hospitais com um enfermeiro sozinho por turno.